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Послы стран ЕС и США выразили соболезнования в связи со смертью комбрига 128-й бригады

Вторник, 19 ноября 2019, 19:23

Послы Франции, Германии, Великобритании и США выразили соболезнования в связи со смертью командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения. Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь для защиті суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты", - написал посол.

Евгений Коростелев был ранен 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций, а во вторник утром умер в больнице.

Коростелев стал командиром 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого он служил в 25-й десантной бригаде, где был начальником артиллерии и заместителем командира.

Это второй украинский комбриг, погибший во время войны на Донбассе. Первым был командир 51-й отдельной механизированной бригады Павел Пивоваренко, погибший во время выхода из Иловайска.

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