Посол США розкритикувала заяву Макрона про "смерть мозку" НАТО 

Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон відкинула критику Альянсу з боку президента Франції Еммануеля Макрона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила під час телефонної пресконференції в Брюсселі.

"Я хотіла би почати з розгляду питання щодо слів президента Макрона і сказати, що ми категорично не погоджуємось з оцінкою президента Макрона щодо НАТО", - сказала Гатчісон.

"І я вважаю, що НАТО абсолютно важливе, якщо ми оцінимо ризики, з якими ми стикаємося, і думка лише про одну з наших країн, одну з наших груп країн, що вони наодинці зіткнуться з величезними ризиками для населення, не є навіть раціональною", - додала вона.

В інтерв’ю журналу The Economist минулого тижня Макрон поскаржився на відсутність координації в ухваленні стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Серед союзників Альянсу після заяви Макрона про "смерть мозку" НАТО активізувалась дискусія.

"Ми сильніші разом. Америка приносить лідерство в НАТО. У нас є спроможність лідирувати. Ми виконуємо свою роль, і ми ділимося тим, що робимо. Я не думаю, що Європа була б настільки безпечною без трансатлантичних зв'язків, які ми маємо", - сказала посол США.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше також заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.