Меркель відповіла Макрону на заяву про "смерть мозку" НАТО
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не поділяє думку французького президента Еммануеля Макрона про те, що НАТО переживає "смерть мозку" через брак координації між Європою і США та односторонні дії Туреччини в Сирії.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала під час пресконференції з генсеком НАТО в Берліні.
"На мій погляд, така підступна атака не потрібна, навіть якщо у нас є проблеми, й навіть якщо нам всі треба згуртуватися", - сказала Ангела Меркель, назвавши заяву Макрона "різкою".
Меркель сказала, що у неї інший погляд на речі, ніж в Еммануеля Макрона, та назвала Альянс "незамінним для нас".
Нагадаємо, в інтерв’ю журналу The Economist Еммануель Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО.
Крім того, він розкритикував неузгоджені агресивні дії Туреччини "в області, де наші інтереси поставлені на карту".
"Те, що ми зараз переживаємо, — це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон.