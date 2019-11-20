Swedbank запідозрили в порушенні санкцій США проти Росії

Один з найбільших банків Швеції Swedbank, ймовірно, порушив американські санкції проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у середу державний мовник Швеції SVT, посилаючись на неназване джерело.

Згідно з повідомленням, власники російського виробника озброєння "Калашников" за допомогою Swedbank надіслали близько 10 мільйонів шведських крон своєму американському колезі з "Калашникова" в США, хоча міжнародні санкції забороняють компаніям вести бізнес (у Флориді є завод, який виготовляє автомати Калашникова).

Зараз Swedbank під слідством фінансових органів США.

У банку відповіли, що не знають про жодні порушення зі свого боку американських санкцій проти Росії, але заявили, що продовжують розслідувати відмивання грошей, пише Reuters.

"Банку невідомі будь-які порушення, пов'язані з OFAC, які виникли в ході тривалого внутрішнього розслідування", - йдеться у повідомленні Swedbank.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) є частиною Міністерства фінансів США.

Як відомо, Swedbank був роками задіяний у схемі масштабного, системного відмивання грошей. Кошти в еквіваленті $5,8 млрд були перераховані через підозрілі рахунки в Swedbank у державах Балтії.

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