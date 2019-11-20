Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank, вероятно, нарушил американские санкции против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в среду государственный вещатель Швеции SVT со ссылкой на неназванный источник.

Согласно сообщению, владельцы российского производителя вооружения "Калашников" с помощью Swedbank прислали около 10 млн шведских крон своему американскому коллеге из "Калашникова" в США, хотя международные санкции запрещают компаниям вести бизнес (во Флориде есть завод, который производит автоматы Калашникова).

Сейчас Swedbank находится под следствием финансовых органов США.

В банке ответили, что не знают ни о каких нарушениях со своей стороны американских санкций против России, но заявили, что продолжают расследовать отмывание денег, пишет Reuters.

"Банку неизвестны какие-либо нарушения, связанные с OFAC, которые возникли в ходе длительного внутреннего расследования", - говорится в сообщении Swedbank.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) является частью Министерства финансов США.

Как известно, Swedbank годами был задействован в схеме масштабного, системного отмывания денег. Средства в эквиваленте $5,8 млрд были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

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