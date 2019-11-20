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Посли G7 оцінили значення нової програми МВФ для макроекономічної стабільності України

Середа, 20 листопада 2019, 11:43

Посли країни "Великої сімки" 20 листопада вранці провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, у ході якої висловили підтримку угоді України з МВФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві послів.

"Зустріч G7 із місією МВФ в Україні сьогодні вранці. G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоді з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", - йдеться у повідомленні послів у Twitter.

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14 листопада місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом прибула в Київ для продовження дискусії щодо можливості відкриття для України нової програми розширеного фінансування EFF.

Як пише "Інтерфакс-Україна", 20 листопада міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна має завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої нині тривають переговори, має стати останньою.

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