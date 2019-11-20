Послы G7 оценили значение новой программы МВФ для макроэкономической стабильности Украины

Послы страны "Большой семерки" 20 ноября утром провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой выразили поддержку соглашению Украины с МВФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашению с МВФ, которое принесет долговременную пользу Украине", - говорится в сообщении послов в Twitter.

Читайте также В ЕС напомнили, что для получения 500 млн евро макрофина Украина должна сотрудничать с МВФ

14 ноября миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Как пишет "Интерфакс-Украина", 20 ноября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, о которой сейчас идут переговоры, должна стать последней.