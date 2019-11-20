Генсек НАТО: повернення Україні кораблів - правильний крок РФ перед "нормандським" самітом

Повернення Україні Росією захоплених біля Керченської протоки кораблів - це правильний крок перед самітом лідерів країн "нормандського формату".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

"Ми вітаємо той факт, що Росія нарешті повернула українські судна, які вона захопила в листопаді минулого року. Це те, про що просив Міжнародний трибунал з морського права. І це крок у правильному напрямку напередодні саміту в нормандському форматі наступного місяця", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 18 листопада Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Україні кораблі, затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Пресцентр Командування Військово-Морських Сил України підтвердив, що катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.

20 листопада кораблі почали прибувати у військову гавань Очакова в Миколаївській області. Командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".