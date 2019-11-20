Генсек НАТО: возвращение Украины кораблей - правильный шаг РФ перед "нормандским" саммитом

Возвращение Украине Россией захваченных у Керченского пролива кораблей - это правильный шаг перед саммитом лидеров стран "нормандского формата".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы приветствуем тот факт, что Россия наконец вернула украинские суда, она захватила в ноябре прошлого года. Это то, о чем просил Международный трибунал по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в нормандском формате в следующем месяце", - сказал Столтенберг.

Напомним, 18 ноября Министерство иностранных дел России заявило, что передало Украине корабли, задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердил, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

20 ноября корабли начали прибывать в военную гавань Очакова в Николаевской области. Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".