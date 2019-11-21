Зеленський приїде до Естонії 26 листопада

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Естонії з офіційним візитом у вівторок, 26 листопада.

Про це заявили в МЗС Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Програму візиту українського лідера до Таллінна все ще складають. Уже відомо, що він точно зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд. За підсумками цієї зустрічі відбудеться спільна пресконференція.

Також заплановано покладання вінків до Монумента свободи і нетривале спілкування з представниками української громади.

В той же день, 26 листопада, Зеленський покине Естонію.

Зазначимо, що раніше Зеленський анонсував, що планує відвідати Естонію з офіційним візитом у жовтні, але візит перенесли. Президент висловлював сподівання, що візит допоможе Україні перейняти "дуже важливий досвід Естонії - йдеться про модернізацію урядування, діджиталізацію та кіберзахист".

Кальюлайд відвідувала Україну у вересні і брала участь у форумі Yalta European Strategy.

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