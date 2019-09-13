Зеленський анонсував візит до Естонії
П'ятниця, 13 вересня 2019, 18:26
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у жовтні планує відвідати Естонію з офіційним візитом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Наступного місяця я планую відвідати Таллінн з офіційним візитом, а саме в жовтні, і я хочу особисто подякувати вам за це запрошення", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві, звертаючись до президента Естонії Керсті Кальюлайд.
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Зеленський висловив сподівання, що візит допоможе Україні перейняти "дуже важливий досвід Естонії - йдеться про модернізацію урядування, діджиталізацію та кіберзахист".
Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила в Києві, що успіх України у впровадженні реформ може допомогти Євросоюзу "вийти із кризи довіри".
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