Москва назвала провокацією відео з сербським чиновником і російським розвідником

В МЗС РФ заявили, що історія з відеозаписом можливої передачі грошей російським військовим сербському чиновнику - це провокація перед зустріччю на найвищому рівні.

Про це заявила в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс.

"Зараз у нас повинні відбутися контакти на найвищому рівні. Ми вже звикли, що перед контактами на найвищому, високому рівні десь за тиждень, за кілька днів з'являються якісь цікаві сюжети, видаються за якісь сенсації. Потім проходить час - все це або дезавуюється, або виявляється нашвидкуруч сфабрикованою провокацією", - сказала вона.

Захарова наголосила на важливості того, щоб були підтверджені всі факти в цій історії. "І якого це часу відео? І хто на ньому зображений? Коли це все робилося? Хто це монтував? А потім я буду коментувати", - сказала представник міністерства.

У Сербії днями опублікували відео, на якому, за твердженнями журналістів, співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає хабар "сербському агенту - високопосадовцю" у Белграді. Як повідомили у МЗС Сербії, Клебан свого часу обіймав посаду помічника аташе в посольстві Росії в Белграді, але його звільнили з цієї посади в червні 2019 року.

Сербські органи у зв'язку з появою запису почали розслідування, а президент Александар Вучич 21 листопада зустрівся з послом Росії в Сербії Александром Боцан-Харченком.

У четвер президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що 4 грудня планує провести переговори з російським президентом Владіміром Путіним.