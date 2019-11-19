У Сербії опублікували відео зустрічі російського розвідника з "агентом" у Белграді

У Сербії обговорюють опубліковане на YouTube відео, на якому нібито співробітник Головного розвідувального управління Генштабу Росії Георгій Клебан дає хабар "сербському агенту - високопосадовцю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

На відео зафіксована вечірня зустріч, видно, як "російський розвідник" дає пакет "сербському агенту", який кладе його до автівки.

Коли після зустрічі "сербський агент" підходить розкриває пакет, то знаходить конверт з грошима.

Згідно з інформацією автора відео, зустріч відбулася у Белграді.

Читайте також США обдумують санкції проти Сербії через угоди з РФ про озброєння

Оприлюднив кадри 17 листопада користувач "Kdjuey Lskduf", згодом про цей ролик написали численні медіа.

Автентичність відео, а також коли його зробили, журналісти Радіо Вільна Європа визначити не змогли.

Згідно з аналізом Крісто Грозева, журналіста Bellingcat, на запису можна побачити Георгія Клебана, помічника аташе з питань оборони дипломатичного представництва РФ в Сербії.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Сербії, Георгій Клебан свого часу обіймав посаду помічника аташе в посольстві Росії в Белграді, але його звільнили з цієї посади в червні 2019 року.