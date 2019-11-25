Bloomberg News встановив правила, як писати про свого власника на виборах президента США

Журналісти видавничого холдингу Bloomberg під час президентської кампанії в США не проводитимуть поглиблені розслідування проти власника компанії Майка Блумберга або кого-небудь з його конкурентів-демократів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times, посилаючись на лист, розісланий співробітникам.

Американський мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг 24 листопада офіційно заявив, що буде балотуватися на пост президента США від Демократичної партії. Минулого року Блумберг зайняв 11-те місце в списку найбагатших людей світу. Його статки оцінюються в приблизно в $50 млрд. Дональд Трамп, в свою чергу, займає в списку багатіїв 259-те місце зі статком в $3 млрд.

Близько 2700 журналістів з Bloomberg L.P., компанії, що займається фінансовими даними і переважно належить Блумбергу, в неділю отримали лист з поясненнями щодо висвітлення президентської кампанії.

"Ми напишемо практично про всі аспекти цієї президентської гонки багато в чому таким же чином, як ми це робили досі", - сказав Джон Міклетвейт, головний редактор Bloomberg і головний редактор Research.

"Ми опишемо, хто виграє, а хто програє. Ми подивимося на політику і її наслідки. Ми будемо проводити опитування, будемо проводити інтерв'ю з кандидатами, і будемо відслідковувати їх кампанії, в тому числі Майка. Ми вже призначили репортера, щоб стежити за його кампанією (так само, як ми зробили, коли Майк був у мерії). А в статтях, які ми будемо писати на президентських виборах, ми ясно дамо зрозуміти, що наш власник тепер кандидат", - йдеться в листі.

Однак в листі наголошується, що відділи Bloomberg, в які входять Bloomberg Businessweek і кілька галузевих сайтів, не проводитимуть поглиблені розслідування проти Блумберга або будь-якого з його конкурентів-демократів.

NYT зазначає, що ця незвичайна політика уникнення поглиблених розслідувань щодо демократів повторює настільки ж незвичайний спосіб, яким видання висвітлювало 12-річне перебування Блумберга в мерії Нью-Йорка, а також його практику щодо конкурентів Bloomberg.

Внутрішнє керівництво інструктує Bloomberg: "Bloomberg News не породжує історії про кампанію" і не висвітлює "багатство чи особисте життя пана Блумберга".

Однак, як зазначається в листі, Bloomberg не змінить своє висвітлення діяльності президента Трампа, бо він поки не є прямим конкурентом Блумберга.

Блумберг заявив про свої плани балотуватися всього за 10 тижнів до праймеріз всередині Демократичної партії. Він став членом політичної сили тільки минулого року.