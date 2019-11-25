Bloomberg News установил правила, как писать о своем владельце на выборах президента США

Журналисты издательского холдинга Bloomberg во время президентской кампании в США не будут проводить углубленные расследования против владельца компании Майка Блумберга или кого-либо из его конкурентов-демократов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The New York Times, ссылаясь на письмо, разосланное сотрудникам.

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 24 ноября официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии. В прошлом году Блумберг занял 11 место в перечне самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в примерно в $50 млрд. Дональда Трамп, в свою очередь, занимает в списке богачей 259-е место с состоянием в $3 млрд.

Примерно 2700 журналистов из Bloomberg L.P., компании, занимающейся финансовыми данными, в значительной степени принадлежащей Блумбергу, в воскресенье получили письмо с пояснениями относительно освещения президентской кампании.

"Мы напишем практически обо всех аспектах этой президентской гонки во многом таким же образом, как мы это делали до сих пор", - сказал Джон Миклетвейт, главный редактор Bloomberg и главный редактор Research.

"Мы опишем, кто выигрывает, а кто проигрывает. Мы посмотрим на политику и ее последствия. Мы будем проводить опросы, будем проводить интервью с кандидатами, и будем отслеживать их кампании, в том числе Майка. Мы уже назначили репортера, чтобы следить за его кампанией (так же, как мы сделали, когда Майк был в мэрии). А в статьях, которые мы будем писать на президентских выборах, мы ясно дадим понять, что наш владелец теперь кандидат", - говорится в письме.

Однако в письме отмечается, что отделы Bloomberg, в которые входят Bloomberg Businessweek и несколько отраслевых сайтов, не будут проводить углубленное расследование против Блумберга или любого из его конкурентов-демократов.

NYT отмечает, что эта необычная политика избегания углубленных расследований относительно демократов повторяет столь же необычный способ, которым издание освещало 12-летнее пребывание Блумберга в мэрии Нью-Йорка, а также его практику в отношении конкурентов Bloomberg.

Внутреннее руководство инструктирует Bloomberg гласит: "Bloomberg News не порождают истории о компании" и не освещают "богатство или личную жизнь господина Блумберга ".

Однако, как отмечается в письме, Bloomberg не изменит свое освещение деятельности президента Трампа, так он пока не является прямым конкурентом Блумберга.

Блумберг заявил о своих планах баллотироваться всего за 10 недель до праймериз внутри Демократической партии. Он стал членом политической силы только в прошлом году.