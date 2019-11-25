Міністра ВМС США звільнили через розбіжності з Трампом

Міністр оборони США Марк Еспер звільнив главу військово-морських сил Річарда Спенсера за те, що він займався справою бійця спецпідрозділу "морських котиків", який був визнаний винним у неправомірних діях на полі бою в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Старшину спецпідрозділу "морських котиків" Едварда Галлахера звинувачували у вбивстві полоненого бойовика "Ісламської держави" в Іраку 2017 році.

Спецназівцю також пред'явили звинувачення в перешкоджанні правосуддю за погрози вбивством товаришам по службі, які повідомили про його вчинки. Свідчення проти нього дали відразу шість "морських котиків".

У липні військовий суд виправдав Галлахера за звинуваченням у вбивстві, але визнав винним у незаконному фотографуванні з трупом затриманого. Це призвело до пониження його військового звання.

Білий дім заявив в листопаді, що Трамп відновив звання Галлахера і помилував двох офіцерів армії, звинувачених у військових злочинах в Афганістані. Критики говорили, що такі дії підірвуть військову справедливість і сигналізуватимуть про те, що злочини на поле бою будуть толеровані.

Спенсер минулого тижня пішов проти позиції Трампа і заявив, що Галлахер все ще має зустрітися з колегією експертів, а розгляд по його справі має продовжитися.

Еспер заявив, що сам зажадав відставки глави ВМС через втрату довіри.

Він також заявив, що Галлахеру має бути дозволено зберегти свій значок "Трайдент", символ приналежності до "морських котиків", що фактично покладе край зусиллям ВМФ з проведення експертної оцінки, яка могла б привести до його вигнання з елітних сил.

Трамп, який публічно заперечував проти позбавлення Галлахера знака "Трайдент" і втрутився у справу, щоб відновити його звання, привітав рішення Еспера.

"Едді мирно піде у відставку з усіма нагородами, які він заробив, в тому числі зі своїм "Трайдент", - написав він Twitter.