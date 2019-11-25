Министра ВМС США уволили из-за разногласий с Трампом

Министр обороны США Марк Эспер уволил главу военно-морских сил Ричарда Спенсера за то, что он занимался делом бойца спецподразделения "морских котиков", который был признан виновным в неправомерных действиях на поле боя в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Старшину спецподразделения "морских котиков" Эдварда Галлахера обвиняли в убийстве пленного боевика "Исламского государства" в Ираке 2017 году.

Спецназовцу также предъявили обвинение в препятствовании правосудию за угрозы убийством сослуживцам, которые сообщили о его поступках. Показания против него дали сразу шесть "морских котиков".

В июле военный суд оправдал Галлахера по обвинению в убийстве, но признал виновным в незаконном фотографировании с трупом задержанного. Это привело к понижению его воинского звания.

Белый дом заявил в ноябре, что Трамп восстановил Галлахера в звании и помиловал двух офицеров армии, обвиняемых в военных преступлениях в Афганистане. Критики говорили, что такие действия подорвут военную справедливость и будут сигнализировать о том, что преступления на поле боя будут допустимы.

Спенсер на прошлой неделе пошел против позиции Трампа и заявил, что Галлахер все еще должен встретиться с коллегией экспертов, а рассмотрение его дела должно продолжиться.

Эспер заявил, что сам потребовал отставки главы ВМС из-за утраты доверия.

Он также заявил, что Галлахеру должно быть разрешено сохранить свой значок "Трайдент", символ принадлежности к "морским котикам", что фактически положит конец усилиям ВМФ по проведению экспертной оценки, которая могла бы привести к его изгнанию из элитных сил.

Трамп, который публично возражал против лишения Галлахера значка "Трайдент" и вмешался в дело, чтобы восстановить его в звании, приветствовал решение Эспера.

"Эдди мирно уйдет в отставку со всеми наградами, которые он заслужил, в том числе со своим "Трайдентом", - написал он Twitter.