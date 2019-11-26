13 французьких військових загинули в Малі - найбільші втрати армії за 36 років

Тринадцять французьких військових загинули в Малі в результаті випадкового зіткнення двох вертольотів під час бойової операції проти джихадистів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єлисейського палацу.

"Президент Республіки з великою повагою вшановує пам'ять шести офіцерів, шести сержантів і головного капрала, полеглих в бою і загиблих за Францію в жорсткій боротьбі з тероризмом в Сахелі. Він висловлює свої найщиріші співчуття сім'ям загиблих, запевняючи їх у постійній солідарності нації", - йдеться в заяві.

За даними Le Figaro, військові загинули 25 листопада у зіткненні ударного вертольота Tiger і багатоцільового вертольота AS 532 Cougar.

Загибель 13 військових - найбільші втрати французької армії з часу терористичного нападу на французьких миротворців у Бейруті в 1983 році.

Франція розпочала антитерористичну операцію "Сервал" у Малі проти радикальних ісламістських угруповань у 2013 році. З того часу загинули 38 французьких військових.

Окрім французьких військових, в бойових діях беруть участь і бійці загонів спеціального призначення Великої Британії. Євросоюз також започаткував тренувальну місію у Малі, мандат якої був продовжений до 2020 року.