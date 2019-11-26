13 французских военных погибли в Мали - наибольшие потери армии за 36 лет

Тринадцать французских военных погибли в Мали в результате случайного столкновения двух вертолетов во время боевой операции против джихадистов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Елисейского дворца.

"Президент Республики с большим уважением чтит память шести офицеров, шести сержантов и главного капрала, павших в бою и погибших за Францию ​​в жесткой борьбе с терроризмом в Сахеле. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, уверяя их в постоянной солидарности нации", - говорится в заявлении.

По данным Le Figaro, военные погибли 25 ноября во время столкновении ударного вертолета Tiger и многоцелевого вертолета AS 532 Cougar.

Гибель 13 военных - наибольшие потери французской армии со времени террористического нападения на французских миротворцев в Бейруте в 1983 году.

Франция начала антитеррористическую операцию французских "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли 38 французских военных.

Кроме французов, в боевых действиях участвуют и бойцы отрядов специального назначения Великобритании.

Евросоюз также начал тренировочную миссию в Мали, мандат которой был продлен до 2020 года.