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Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи

Середа, 27 листопада 2019, 10:16

27 листопада 2019 року починається період головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи – основному керівному органі цієї організації.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС Грузії, зазначивши пріоритети цієї організації на пів року.

В історії незалежної Грузії це буде першим випадком, коли ця держава очолюватиме міжнародну організацію, підкреслили в Тбілісі.

Церемонія передачі головування Грузії відбудеться у середу у Страсбурзі за участі міністра закордонних справ цієї держави Давіда Залкаліані. Період головування Грузії триватиме до 15 травня 2020 року.

Грузія визначила чотири пріоритети для свого головування:

- Права людини та захист довкілля;
- Залучення громадськості до ухвалення рішень;
- Дружня до дітей судова система (із залученням кращого досвіду реституційного правосуддя);
- Зміцнення демократії через освіту, культуру та молодіжні програми.

Варто підкреслити, що після безумовного зняття санкції з Російської Федерації в червні минулого року Рада Європи перебуває у кризі. Тривають розмови про реформування організації, до розробки якої буде залучений Комітет міністрів – орган, у якому головуватиме Грузія.

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