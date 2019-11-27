Грузия на полгода становится председательствующей страной в Совете Европы
27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы - основном руководящем органе этой организации.
Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Грузии, отметив приоритеты этой организации на полгода.
В истории независимой Грузии это будет первый случай, когда эта страна будет возглавлять международную организацию, подчеркнули в Тбилиси.
Церемония передачи председательства Грузии состоится в среду в Страсбурге с участием министра иностранных дел этого государства Давида Залкалиани. Период председательства Грузии продлится до 15 мая 2020 года.
Грузия определила четыре приоритета для своего председательства:
- права человека и защита окружающей среды;
- привлечение общественности к принятию решений;
- дружественная к детям судебная система (с привлечением лучшего опыта реституционного правосудия);
- укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы
Следует подчеркнуть, что после безусловного снятия санкции с Российской Федерации в июне прошлого года Совет Европы находится в кризисе. Идут разговоры о реформировании организации, к разработке которой будет привлечен Комитет министров - орган, в котором будет председательствовать Грузия.