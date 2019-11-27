Фінська поштова служба припинила страйк, до якого долучилися аеропорти
Страйк поштових працівників Фінляндії, який тривав більше двох тижнів, закінчився після того, як було досягнуто домовленості про оплату праці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Профспілка, що представляє інтереси працівників державної поштової служби Posti, заявила, що задоволена досягнутою в середу угодою за трудовими контрактами близько 700 обробників пакетів.
Згідно з заявою профспілки, співробітники негайно повернуться до роботи, щоб впоратися зі значними затримками листів і посилок, додавши, що фіни отримають їх до Різдва.
У понеділок транспортний сектор Фінляндії провів страйк солідарності з поштовиками, що спонукало національну авіакомпанію Finnair скасувати майже 300 рейсів.
З наступного тижня на знак солідарності до страйку планували долучитися залізничники.