Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перший міністр Шотландії заявила про намір провести референдум за незалежність

В парламенті знайшли, як обговорити ПДЧ із членами НАТО без нової заявки

ЗМІ: Угорщина хоче пом'якшити ядерні правила ЄС, бо "Росатом" не відповідає чинним

Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії, що почне роботу за 4 дні






Фінська поштова служба припинила страйк, до якого долучилися аеропорти

Середа, 27 листопада 2019, 16:29

Страйк поштових працівників Фінляндії, який тривав більше двох тижнів, закінчився після того, як було досягнуто домовленості про оплату праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Профспілка, що представляє інтереси працівників державної поштової служби Posti, заявила, що задоволена досягнутою в середу угодою за трудовими контрактами близько 700 обробників пакетів.

Згідно з заявою профспілки, співробітники негайно повернуться до роботи, щоб впоратися зі значними затримками листів і посилок, додавши, що фіни отримають їх до Різдва.

У понеділок транспортний сектор Фінляндії провів страйк солідарності з поштовиками, що спонукало національну авіакомпанію Finnair скасувати майже 300 рейсів.

З наступного тижня на знак солідарності до страйку планували долучитися залізничники.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua