Финская почтовая служба прекратила забастовку, к которой присоединились аэропорты

Забастовка почтовых работников Финляндии, которая длилась более двух недель, закончилась после того, как была достигнута договоренность об оплате труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Профсоюз, представляющий интересы работников государственной почтовой службы Posti, заявила, что довольна достигнутым в среду соглашением по трудовым контрактам около 700 обработчиков пакетов.

Согласно заявлению профсоюза, сотрудники немедленно вернутся к работе, чтобы справиться со значительными задержками писем и посылок, добавив, что финны получат их до Рождества.

В понедельник транспортный сектор Финляндии провел забастовку солидарности с почтовиками, что побудило национальную авиакомпанию Finnair отменить почти 300 рейсов.

Со следующей недели в знак солидарности к забастовке планировали присоединиться железнодорожники.