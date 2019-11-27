Командувача ВМС України нагородять французьким орденом

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко буде нагороджений французьким національним орденом "За заслуги".

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення посольства Франції в Україні.

Адмірала буде нагороджено у суботу 30 листопада під час візиту в Одесу посла Франції в Україні Етьєна де Понсена. Нагородження відбудеться на борту сторожового корабля "Commandant Birot" ВМС Франції на морському причалі біля підніжжя Потьомкинських сходів.

Також під час візиту посла Франції до Одеси заплановане встановлення меморіальної стели на Другому християнському цвинтарі міста, присвяченої "пам’яті трьох французьких пілотів і ширшому сенсі всіх французьких військових, які загинули під час Першої світової війни".