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Командующего ВМС Украины наградят французским орденом

Среда, 27 ноября 2019, 17:24

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко будет награжден французским национальным орденом "За заслуги".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение посольства Франции в Украине.

Адмирал будет награжден в субботу 30 ноября во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена. Награждение состоится на борту сторожевого корабля "Commandant Birot" ВМС Франции на морском причале у подножия Потемкинской лестницы.

Также во время визита посла Франции в Одессу запланирована установка мемориальной стелы на Втором христианском кладбище города, посвященной "памяти трех французских пилотов и в более широком смысле всех французских военных, погибших во время Первой мировой войны".

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