Командующего ВМС Украины наградят французским орденом

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко будет награжден французским национальным орденом "За заслуги".

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение посольства Франции в Украине.

Адмирал будет награжден в субботу 30 ноября во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена. Награждение состоится на борту сторожевого корабля "Commandant Birot" ВМС Франции на морском причале у подножия Потемкинской лестницы.

Также во время визита посла Франции в Одессу запланирована установка мемориальной стелы на Втором христианском кладбище города, посвященной "памяти трех французских пилотов и в более широком смысле всех французских военных, погибших во время Первой мировой войны".