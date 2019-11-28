США скоротять фінансування НАТО і віддадуть кошти Україні та Грузії - CNN

Адміністрація Білого дому переходить до істотного скорочення свого внеску в колективний бюджет НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні і Альянсі.

Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції в сфері безпеки, а також на окремі військові операції.

Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд., і він відокремлений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні складати 2% від ВВП.

Представники Міністерства оборони США заявили, що адміністрація Трампа прагне скоротити свій внесок приблизно до 16%, привівши його у відповідність із внесками Німеччини, яка дає 14,8%, незважаючи на те, що у США економіка більше.

Відзначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.

У Пентагоні зазначають, що зекономлені кошти допоможуть фінансувати інші зусилля США в сфері оборони і безпеки в Європі, зокрема оборонні програми для України і Грузії.

У 2019 році цивільний бюджет НАТО був встановлений у розмірі приблизно $260,5 мільйонів і використовувався в основному для фінансування штаб-квартири НАТО в Бельгії та адміністративних витрат.

На 2019 рік також є військовий бюджет у розмірі $1,56 мільярда, який використовується для фінансування деяких спільних операцій та стратегічного командного центру НАТО, а також для підготовки та досліджень. Це лише частка загальних витрат на оборону країн-членів, які, за оцінками НАТО,у 2019 році становитимуть понад $1 трлн.