Грузія, на відміну від України, буде представлена в Лондоні під час зустрічі лідерів НАТО

Грузія буде представлена на конференції високого рівня в Лондоні, яка організована в рамках зустрічі лідерів країн-членів НАТО.

Про це йдеться у статті "Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО".

Альянс знизив статус заходу у британській столиці із "саміту" до рівня "зустрічі лідерів" і офіційно не запрошував держав-партнерів.

Але паралельно із зустріччю в Лондоні проходитиме ще одна подія високого рівня, співорганізатором якої також є Північноатлантичний альянс, точніше, його підрозділ публічної дипломатії.

Це – конференція NATO Engages, і вона не містить таких жорстких обмежень щодо держав-учасниць. На цій конференції Грузія буде представлена на рівні міністра закордонних справ.

У програмі конференції є підтверджена участь генсека НАТО, кількох інших керівних посадовців Альянсу та держав-членів. Українські високопосадовці до Лондона не поїдуть, представлятимуть країну посол Наталія Галібаренко та один з керівників профільного департаменту МЗС. Втім, дипломати зможуть лише спостерігати за дискусією, але не брати участь у ній.

В українському уряді наголошують, що йдеться про експертну дискусію, хоч і організовану від патронатом Альянсу, а не про політичні переговори.

Однак, грузини впевнені, що їхній міністр зможе провести там низку офіційних зустрічей, адже планується спільний захід за участі міністрів країн-членів НАТО та учасників Engages.

Востаннє конференція NATO Engages проходила у Вашингтоні навесні на полях міністерської зустрічі НАТО. Від України у конференції брала участь тодішня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, хоча Україну на міністерську зустріч офіційно не запрошували.