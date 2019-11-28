Макрон хоче розглянути ідею Путіна про ракети, що суперечить позиції НАТО - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон готовий розглянути ідею російського колеги Владіміра Путіна щодо мораторію на ядерні ракети середньої і меншої дальності на території Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Німецьке видання стверджує, що має копію листа Макрона Путіна, відправленого 23 жовтня. У ньому Макрон зазначив, що пропозиція Кремля заслуговує на "ретельне вивчення".

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Президент Франції також пропонує двосторонні і багатосторонні консультації з усіма державами, які мають претензії до ідеї Путіна.

Видання зазначає, що після заяв про "смерть мозку НАТО" Макрон вдруге за короткий час поставив під сумнів консенсус членів Альянсу. Річ у тому, що НАТО офіційно відкинуло пропозицію Путіна.

19 вересня Путін відправив послання в усі країни НАТО, а також в держави, які не входять до Альянсу, включаючи Китай. Листа серед іншого було відправлено керівникові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріці Могеріні і генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу.

У НАТО тоді підтвердили отримання листа, але заявили, що "дана пропозиція не заслуговує на довіру, оскільки ігнорує реальність",тому що Росія вже розгорнула SSC-8 (класифікація НАТО для ракети 9М729) в порушення договору про РСМД.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення холодної війни.

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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