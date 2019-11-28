Макрон хочет рассмотреть идею Путина о ракетах, что противоречит позиции НАТО – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть идею российского коллеги Владимира Путина о моратории на ядерные ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкое издание утверждает, что располагает копией письма Макрона Путину, отправленного 23 октября. В нем Макрон отметил, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения".

Президент Франции предлагает двусторонние и многосторонние консультации со всеми государствами, у которых есть претензии к идее Путина.

Издание отмечает, что после заявлений о "смерти мозга НАТО" Макрон второй раз за короткое время поставил под сомнение консенсус стран-членов. Дело в том, что НАТО официально отвергло предложение Путина.

19 сентября Путин отправил послание во все государства НАТО, а также в страны, не входящие в Альянс, включая Китай. Письмо среди прочего было отправлено руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

В НАТО тогда подтвердили получение письма, но заявили, что "данное предложение не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность", потому что Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729) в нарушение договора о РСМД.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

США заявили, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение невыгодно Соединенным Штатам. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

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