Генсек НАТО відповів Макрону: протидіяти Росії та боротися з тероризмом можна одночасно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що позиція президента Франції Еммануеля Макрона щодо того, що тероризм є головно загрозою, не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи на прохання журналістів учорашні заяви Макрона, Столтенберг підкреслив, що НАТО не має обмежувати свою увагу лише однією загрозою. "Ми маємо бути готові відповідати на будь-яку потенціальну загрозу з будь-якого напрямку. Ми можемо працювати на обох напрямках (протидія тероризму та стримування агресивної Росії. – ЄП), і один іншому не перешкоджає", - заявив він.

Генсек також нагадав, що узгоджена політика Альянсу передбачає не лише стримування Росії, але й діалог з нею, і саме тому Альянс кілька років тому відновив роботу Ради Росія-НАТО.

"Росія – наш сусід, і це не змінити. Нам потрібен діалог з Росією для запобігання конфліктним ситуаціям та інцидентам. І діалог – це не ознака слабкості", - підкреслив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також запевнив, що політика НАТО щодо Росії наразі лишається незмінною.

"НАТО спільно визначило політику щодо Росії... Ми маємо лишатися на спільній позиції щодо того, як протидіяти Росії", - заявив він.