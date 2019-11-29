Макрон: наш ворог - тероризм, а не Росія чи Китай

Президент Франції Еммануель Макрон не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО і закликає до нового діалогу з Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"НАТО - організація колективної оборони, але проти кого? Хто наш спільний ворог? Нам потрібно уточнити це. І це дуже стратегічне питання. Іноді я чую, як дехто каже, що це Росія чи Китай - наш ворог. Чи є метою Атлантичного альянсу ідентифікувати одного або іншого як наших ворогів? Я так не думаю. Наш спільний ворог в Північноатлантичному союзі - це тероризм, який вразив наші країни. Саме проти терористичних угруповань французькі військові ведуть бойові дії в Сахелі, і саме в Сахелі ми втратили 13 наших солдатів", - сказав Макрон.

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Він також заявив, що готовий ініціювати новий діалог з Росією.

"Перш за все, ясний, міцний і вимогливий діалог з Росією. І я хотів би надати новий імпульс цьому діалогу. Але я хочу підкреслити той факт, що в цьому діалозі не проявлятиметься ніяких ознак слабкості або наївності", - сказав Макрон.

Французький президент підкреслив свою прихильність позиції НАТО щодо стримування та оборони в країнах Балтії і на Чорному морі, і пообіцяв відстоювати інтереси безпеки всіх європейських партнерів.

"Ми є і завжди будемо дуже суворими, коли йдеться про наш суверенітет і суверенітет наших партнерів. Але хіба відсутність діалогу з Росією зробила наш європейський континент безпечнішим? Хіба в наших інтересах і в інтересах нашої стабільності не займатися питаннями заморожених конфліктів і не допускати погіршення ситуації в Україні? Я так не думаю", - сказав він.

Столтенберг на цій пресконференції заявив, що Євросоюз не здатний самостійно захистити себе від потенційної агресії.

Як відомо, на початку листопада Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".