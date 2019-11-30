Кулеба: Хорватія обіцяє зробити Україну пріоритетом під час головування в ЄС

Україна і Хорватія досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила служба віцепрем'єр-міністра України Дмитра Кулеби.

Під час робочого візиту до Хорватії віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, міністром закордонних та європейських справ Хорватії Горданом Грличем-Радманом і головою парламентського комітету хорватського Сабору з європейських справ Домагоєм Іваном Мілошевичем.

За результатами візиту Хорватія підтвердила налаштованість і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії, каже Кулеба.

Пленкович також прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС.

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Сторони домовилися, що до кінця поточного року Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.

Уряд Хорватії незабаром призначить співголову Спільної міжурядової українсько-хорватської комісії з торговельно-економічного співробітництва для активізації торгівлі та інвестицій між двома країнами.

У першому півріччі 2020 року Хорватія вперше в своїй історії очолюватиме Раду ЄС. Пленкович нещодавно презентував пріоритети головування: Європа, яка розвивається; Європа, яка з’єднує; Європа, яка захищає; Європа, яка є впливовою. Серед завдань пріоритетного значення - продовження політики розширення ЄС.

Кулеба також закликав прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України долучитися до "Ініціативи трьох морів", що складає обопільний інтерес для нашої держави та країн Євросоюзу.

Сторони погодились, що українсько-хорватську співпрацю значно посилить призначення посла України в Хорватії, яке має відбутися найближчим часом. Віце-прем’єр-міністр звернувся з проханням якнайшвидше призначити хорватського співголову Комісії, аби чергове засідання відбулося вже на початку наступного року.