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Боснія готується з'єднати трубопровід з Хорватією, що зменшить залежність від газу РФ

Вівторок, 5 листопада 2019, 15:28

Розпочалася розробка проєкту газопроводу "Південне з'єднання", який сполучить газопроводи Хорватії та Боснії і Герцеговини, заявила компанія BH-Gas.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це трубопровід, який би зменшив залежність БіГ від російського газу, що надходить із Сербії.

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"Проєкт "Південне з'єднання" є частиною трубопроводу IAP, який дозволить Боснії і Герцеговині купувати природний газ в Азербайджані", - заявила BH-Gas.

Нагадаємо, Болгарія також планує після 2020 року задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

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