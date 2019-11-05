Боснія готується з'єднати трубопровід з Хорватією, що зменшить залежність від газу РФ
Вівторок, 5 листопада 2019, 15:28
Розпочалася розробка проєкту газопроводу "Південне з'єднання", який сполучить газопроводи Хорватії та Боснії і Герцеговини, заявила компанія BH-Gas.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Це трубопровід, який би зменшив залежність БіГ від російського газу, що надходить із Сербії.
Читайте також
"Проєкт "Південне з'єднання" є частиною трубопроводу IAP, який дозволить Боснії і Герцеговині купувати природний газ в Азербайджані", - заявила BH-Gas.
Нагадаємо, Болгарія також планує після 2020 року задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua