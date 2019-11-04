Інформатор, що доповів про розмову Трампа з Зеленським, готовий відповісти на питання конгресменів

Інформатор, який підняв тривогу з приводу відносин президента Дональда Трампа з Україною, готовий відповісти на письмові запитання республіканців Палати представників.

Про це заявив його адвокат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пропозиція, зроблена в минулі вихідні Девіну Нуньєсу, головному республіканцеві в комітеті з розвідки, була спрямована частково на те, щоб заспокоїти Трампа і республіканців, які вимагають розкриття особи викривача.

"Бути інформатором - це не партійна робота, і імпічмент не є метою. Це не наша роль", - заявив адвокат викривача Марк Заїд.

"Ми забезпечимо своєчасні відповіді", - сказав він.

Заїд сказав, що викривач відповідатиме на запитання безпосередньо від республіканських членів Палати представників "в письмовій формі, під присягою і покаранням за лжесвідчення". Без відповіді залишаться питання, які стосуються особи викривача.

Напередодні Трамп активізував атаки на інформатора, вимагаючи розкриття його особи.

"Розкрийте викривача і покінчіть з містифікацією імпічменту!" – заявив він.