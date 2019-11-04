Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США призвали к правосудию в деле Гандзюк

Юнкер: я поцеловал Путина, но это никак не навредило Европе

В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей: 13 пострадавших

В Польше на месте разрушенного националистами украинского мемориала установили крест






Информатор, доложивший о разговоре Трампа с Зеленским, готов ответить на вопросы конгрессменов

Понедельник, 4 ноября 2019, 09:34

Информатор, который поднял тревогу из-за отношений президента Дональда Трампа с Украиной, готов ответить на письменные вопросы республиканцев из Палаты представителей.

Об этом заявил его адвокат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Предложение, сделанное в минувшие выходные Девину Нуньесу, главному республиканцу в комитете по разведке, было направлена ​​частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

"Быть информатором - это не партийная работа, и импичмент не является целью. Это не наша роль", - заявил адвокат обличителя Марк Заид.

"Мы обеспечим своевременные ответы", - сказал он.

Заид сказал, что обличитель будет отвечать на вопросы непосредственно от республиканских членов Палаты представителей "в письменной форме, под присягой и наказанием за лжесвидетельство". Без ответа останутся вопросы, касающиеся личности обличителя.

Накануне Трамп активизировал атаки на информатора, требуя раскрытия его личности.

"Раскройте обличителя и покончите с мистификацией импичмента!" - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Импичмент Трампа
powered by lun.ua