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Трампа звинуватили у спробах втручання у британські вибори

Понеділок, 4 листопада 2019, 09:46

Президента США Дональда Трампа звинуватили у спробах втручання у виборчу кампанію в Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Дональд Трамп намагається втрутитися у британські вибори з метою обрання його друга Бориса Джонсона", - заявив лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

У неділю Трамп висловив сподівання, що прем'єр-міністр Борис Джонсон, "чудовий хлопець", і лідер партії Brexit Найджел Фарадж об’єднаються на спільній політичній платформі.

Відповідаючи на питання, з яким британським політиком він став би поряд, якби йому довелося вибирати, Трамп сказав: "Мені подобаються обидва ... тому я думаю, що Борис все зробить правильно. Вони обидва мої друзі. Я б хотів, щоб Найджел і Борис об’єдналися. Я думаю, що це можливо".

Фарадж заявив у неділю, що не балотуватиметься на загальних виборах. Джонсон вже відкинув пропозицію як Трампа, так і Фараджа про об’єднання з партією Brexit.

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Трамп Велика Британія
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