Трампа обвинили в попытках вмешательства в британские выборы

Президента США Дональда Трампа обвинили в попытках вмешательства в избирательную кампанию в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы с целью избрания его друга Бориса Джонсона", - заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

В воскресенье Трамп выразил надежду, что премьер-министр Борис Джонсон, "отличный парень", и лидер партии Brexit Найджел Фарадж объединятся на совместной политической платформе.

Отвечая на вопрос, с каким британским политиком он стал бы рядом, если бы ему пришлось выбирать, Трамп сказал: "Мне нравятся оба... поэтому я думаю, что Борис все сделает правильно. Они оба мои друзья. Я бы хотел, чтобы Найджел и Борис объединились. Я думаю, что это возможно".

Фарадж заявил в воскресенье, что не будет баллотироваться на всеобщих выборах. Джонсон уже отверг предложение как Трампа, так и Фараджа об объединении с партией Brexit.