Глава МЗС Естонії нагадав РФ про вимогу відшкодування за радянську окупацію
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що країна не повинна відмовлятися від своєї вимоги до РФ компенсувати збитки від окупації в обмін на поліпшення відносин.
Про це він сказав в інтерв’ю порталу ERR, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, кожна країна має сама вирішувати, в якій формі висловлювати претензії, і Естонія задля покращення практичної співпраці з РФ не повинна відмовлятися від своїх вимог.
"На питання, чи повинні ми займатися минулою несправедливістю, завданим в минулому збитком, моя відповідь ствердна. Вбивство в минулому десятків тисяч людей, заперечення нашої державності, систематичний геноцид і порушення наших прав не можуть бути просто забуті. Як не можна і забути пов'язану з цим відповідальність", - сказав Рейнсалу.
"Це також не відповідає принципу моральної легітимності", - наголосив він.
Нагадаємо, під час перебування на посаді міністра юстиці Рейнсалу заявляв, що його країна повинна офіційно вимагати від Росії відшкодувати збитки за радянську окупацію.