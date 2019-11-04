Глава МИД Эстонии напомнил РФ о требовании возмещения за советскую оккупацию

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что страна не должна отказываться от своего требования к РФ компенсировать убытки от оккупации в обмен на улучшение отношений.

Об этом он сказал в интервью порталу ERR, сообщает "Европейская правда".

По его словам, каждая страна должна сама решать, в какой форме высказывать претензии, и Эстония для улучшения практического сотрудничества с РФ не должна отказываться от своих требований.

"На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесенным в прошлом ущербом, мой ответ утвердительный. Убийство в прошлом десятков тысяч человек, отрицание нашей государственности, систематический геноцид и нарушение наших прав не могут быть просто забыты. Как нельзя и забыть и связанную с этим ответственность", - сказал Рейнсалу.

"Это также не соответствует принципу нравственной легитимности", - отметил он.

Напомним, во время пребывания в должности министра юстиции Рейнсалу заявлял, что его страна должна официально требовать от России возместить ущерб за советскую оккупацию.