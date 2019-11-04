ЄС оскаржує в СОТ мита Трампа на метали

Європейський союз оскаржував у понеділок запровадження президентом США Дональдом Трампом тарифів на імпорт металів – ця справа потенційно може стати однією із найгучніших у СОТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У 2018 році Трамп ввів імпортні мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній відповідно до американського законодавства, яке дозволяє президенту обмежувати імпорт з міркувань національної безпеки.

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Ці заходи спровокували дев'ять скарг до СОТ з країн-експортерів сталі, включаючи Китай, Індію, Росію і Туреччину. Відтоді Канада і Мексика припинили свої справи після того, як уклали оновлений пакт про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Офіційні особи ЄС і США представили свої аргументи у суперечці в понеділок перед трьома арбітрами з Уругваю, Чилі і Філіппін.

СОТ допускає звільнення від правил глобальної торгівлі у випадках національної безпеки. Центральний аргумент США полягає в тому, що саме країни, а не комісія СОТ, повинні вирішувати, чи є загроза національній безпеці.

Арбітражна панель СОТ, яка розглядає всі сім справ, заявила, що не винесе рішення до останнього кварталу 2020 року. Це означає, що вони можуть бути оголошені вже після президентських виборів в США 3 листопада.