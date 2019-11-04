ЕС оспаривает в ВТО пошлины Трампа на металлы

Европейский союз оспаривал в понедельник введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт металлов - это дело потенциально может стать одним из самых громких в ВТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 2018 году Трамп ввел импортные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в соответствии с американским законодательством, которое позволяет президенту ограничивать импорт из соображений национальной безопасности.

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Эти меры спровоцировали девять жалоб в ВТО из стран-экспортеров стали, включая Китай, Индию, Россию и Турцию. С тех пор Канада и Мексика прекратили свои дела после того, как заключили обновленный пакт о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Официальные лица ЕС и США представили свои аргументы в споре в понедельник перед тремя арбитрами из Уругвая, Чили и Филиппин.

ВТО допускает освобождение от правил глобальной торговли в случаях национальной безопасности. Центральный аргумент США заключается в том, что именно страны, а не комиссия ВТО, должны решать, есть ли угроза национальной безопасности.

Арбитражная панель ВТО, которая рассматривает все семь дел, заявила, что не вынесет решения до последнего квартала 2020 года. Это означает, что они могут быть объявлены уже после президентских выборов в США 3 ноября.