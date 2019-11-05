Кіпр відбиратиме паспорти у тих, кому "помилково" надав громадянство за інвестиції

Президент Кіпру пообіцяв відкликати паспорти республіки, якщо їх визнають такими, що були "помилково" надані багатим іноземним інвесторам в рамках спірної програми "золотих віз".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент Нікос Анастасіадес сказав, що помилки були можливі в наданні так званих "золотих паспортів" в більш ранній і м'якій версії програми.

"Ми повинні визнати помилки в деяких кричущих випадках, коли паспорти не повинні були видаватися", - сказав Анастасіадес. За його словами, може йтися про 10-15 випадків неприйнятного надання громадянства інвесторам.

Привабливість кіпрського паспорта, особливо для багатих людей з країн за межами Європейського Союзу, полягає в тому, що його власники також стають громадянами ЄС і можуть вільно подорожувати і працювати в рамках блоку.

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"Громадянство буде відібране у будь-кого, хто отримав його в порушення суворих критеріїв", - сказав президент Кіпру.

Його заяви прозвучали після повідомлень ЗМІ про те, що деякі бенефіціари програми, можливо, були замішані у відмиванні грошей або були пов'язані з авторитарними урядами.

З моменту запуску програми після фінансової кризи 2013 року інвесторам було видано майже 4000 паспортів.

ЄС в січні опублікував звіт, який закликає Кіпр та інші країни посилити перевірки на тлі побоювань, що громадяни третіх країн використовують програму з надання громадянства в обмін на інвестиції для відмивання грошей і нехтують податковими законами.