Суд ЄС: Польща порушила правила, змінивши пенсійний вік суддів

Польща порушила законодавство ЄС, коли знизила пенсійний вік для суддів у 2017 році та запровадила різний пенсійний вік для жінок та чоловіків у судовій владі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення сьогодні оприлюднив Суд ЄС.

Єврокомісія подала до суду на Польщу після ухвалення у 2017 році правил, які знижували пенсійний вік суддів нижчих інстанцій з 67 до 65 років для чоловіків та 60 років для жінок, при цьому надаючи міністру юстиції повноваження дозволяти окремим суддям працювати довше.

Польський уряд після претензій Єврокомісії вніс певні зміни до правил, але Брюссель стверджував, що Варшава не повністю вирішила свої проблеми.

"Суд підтримав позов Єврокомісії проти Республіки Польща щодо невиконання зобов'язань та визнав, що ця держава-член не виконала своїх зобов’язань згідно із законодавством ЄС, по-перше, встановивши різний пенсійний вік для чоловіків та жінок, які працювали суддями чи державними прокурорами у Польщі, по-друге, шляхом зниження пенсійного віку суддів звичайних судів, надаючи міністру юстиції повноваження продовжити термін активної служби цих суддів", - йдеться у рішенні.

На початку цього року Єврокомісія виграла аналогічну справу щодо пенсійного віку суддів Верховного Суду Польщі.

Ці справи є частиною ширшого конфлікту між Польщею та ЄС з приводу масштабних реформ у системі правосуддя, які партія "Право і справедливість" (PiS) здійснила після приходу до влади в 2015 році.