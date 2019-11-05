Суд ЕС: Польша нарушила правила, изменив пенсионный возраст судей

Польша нарушила законодательство ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей в 2017 году и ввела разный пенсионный возраст для женщин и мужчин в судебной власти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение сегодня обнародовал Суд ЕС.

Еврокомиссия подала в суд на Польшу после принятия в 2017 году правил, которые снижали пенсионный возраст судей низших инстанций с 67 до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, при этом предоставляя министру юстиции полномочия разрешать отдельным судьям работать дольше.

Польское правительство после претензий Еврокомиссии внесло определенные изменения в правила, но Брюссель утверждал, что Варшава не полностью решила свои проблемы.

"Суд поддержал иск Еврокомиссии против Республики Польша о невыполнении обязательств и признал, что это государство-член не выполнило своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС, во-первых, установив разный пенсионный возраст для мужчин и женщин, которые работали судьями или государственными прокурорами в Польше, во-вторых, путем снижения пенсионного возраста судей обычных судов, предоставляя министру юстиции полномочия продлить срок активной службы этих судей ", - говорится в решении.

В начале этого года Еврокомиссия выиграла аналогичное дело по поводу пенсионного возраста судей Верховного суда Польши.

Эти дела являются частью более широкого конфликта между Польшей и ЕС по поводу масштабных реформ в системе правосудия, которые партия "Право и справедливость" (PiS) осуществила после прихода к власти в 2015 году.