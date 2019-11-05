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17 країн ЄС проти скорочення фінансування політики згуртованості

Вівторок, 5 листопада 2019, 17:44

Лідери і представники 17 країн Європейського союзу виступають проти запропонованих скорочень фондів ЄС, спрямованих на зменшення регіональних відмінностей між членами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який  прийняв зустріч країн групи "Друзі політики згуртованості" у вівторок, каже, що вони абсолютно не погоджуються зі скороченнями.

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Теперішня Європейська комісія запропонувала скоротити фінансування політики згуртованості приблизно на 10% у бюджеті на 2021-2027 роки. Нові члени ЄС з Центральної та Східної Європи і деякі інші країни отримали вигоду від цієї політики.

Пропозиція надійшла через вихід Великої Британії з ЄС, які робила у фонд значний внесок.

17 країн хочуть зберегти той же рівень фінансування політики згуртованості, що і в поточному бюджеті. Вони також вимагають, щоб кошти були витрачені відповідно до їх пріоритетів.

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