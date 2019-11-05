17 стран ЕС против сокращения финансирования политики сплоченности

Лидеры и представители 17 стран Европейского союза выступают против предложенных сокращений фондов ЕС, направленных на уменьшение региональных различий между членами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который принял встречу стран группы "Друзья политики сплоченности" во вторник, говорит, что они абсолютно не согласны с сокращениями.

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Нынешняя Европейская комиссия предложила сократить финансирование политики сплоченности примерно на 10% в бюджете на 2021-2027 годы. Новые члены ЕС из Центральной и Восточной Европы и некоторые другие страны получили выгоду от этой политики.

Предложение поступило из-за выхода Великобритании из ЕС, которая делала в фонд значительный вклад.

17 стран хотят сохранить тот же уровень финансирования политики сплоченности, что и в текущем бюджете. Они также требуют, чтобы средства были потрачены в соответствии с их приоритетами.