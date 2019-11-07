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Від вибуху газу в готелі на польському курорті постраждали кілька людей

Четвер, 7 листопада 2019, 10:21

Від вибуху газу в готелі в польському курортному селі Бялка Татшанська постраждали троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За словами пожежників, двоє з постраждалих під час вибуху газу в готелі отримали серйозні травми. По одного з поранених летить вертоліт Повітряної швидкої допомоги.

Всі постраждалі - працівники гастрономічної частини готелю. З будівлі були евакуйовані 24 людини - це гості і господарі готелю.

Поки не відомо, що викликало вибух. У будівлі є внутрішня газова установка, підключена до зовнішнього джерела.

 

На місці працюють 10 бригад пожежників. Їм вдалося швидко загасити невелику пожежу, яка спалахнула після вибуху.

Пошкодження будівлі є серйозними. Майже повністю знищений перший поверх будівлі, де знаходиться харчова частина. Руйнування досягають навіть другого поверху.

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