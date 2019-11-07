От взрыва газа в отеле на польском курорте пострадали несколько человек

От взрыва газа в отеле в польском курортном селе Бялка Татшаньска пострадали три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По словам пожарных, двое из пострадавших при взрыве газа в отеле получили серьезные травмы. За одним из раненых летит вертолет Воздушной скорой помощи.

Все пострадавшие - работники гастрономической части отеля. Из здания были эвакуированы 24 человека - это гости и хозяева отеля.

Пока неизвестно, что вызвало взрыв. В здании есть внутренняя газовая установка, подключенная к внешнему источнику.

На месте работают 10 пожарных бригад. Им удалось быстро потушить небольшой пожар, вспыхнувший после взрыва.

Здание серьезно повреждено. Почти полностью уничтожен первый этаж, где находится пищевая часть. Разрушения достигают даже второго этажа.