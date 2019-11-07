Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Індекс щастя" країн ЄС: Бельгія і Нідерланди – в лідерах

Торгпред України: польські квоти на автоперевезення - це економічний геноцид і знущання

Німеччина планує збільшити оборонні витрати, як вимагає НАТО, але із запізненням

Президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО






У грудні Україна обговорить із ЄС оновлення Угоди про асоціацію – торгпред

Четвер, 7 листопада 2019, 11:40

Україна та ЄС 18-19 грудня проведуть масштабний огляд умов двосторонньої торгівлі, в рамках якого має бути сформовано стратегії по її оновленню.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"19-20 грудня у Брюсселі ми проведемо засідання торгового комітету. Ми вже домовилися про те, що в його рамках проведемо аналіз нинішньої ситуації в умовах нашої торгівлі. І тому за його результатами ми маємо остаточно сформулювати нашу стратегію по оновленню та модернізації угоди",- вважає Качка.

Нагадаємо, про необхідність внесення змін в УА заявив і віцепрем’єр Дмитро Кулеба. Проте , він воліє говорити не про перегляд, а про модернізацію угоди і приведення її до реальності.

Читайте також спецпроєкт "Європейської правди" "Торгові війни"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгові війни Асоціація з ЄС
powered by lun.ua