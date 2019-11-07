Німеччина планує збільшити оборонні витрати, як вимагає НАТО, але із запізненням

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП до 2031 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Крамп-Карренбауер сказала на закритому заході, присвяченому візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в середу ввечері.

На Варшавському саміті у 2014 році, після анексії Криму, лідери НАТО домовилися досягти витрат на оборону у 2% ВВП до 2024 року. Тільки сім країн НАТО сьогодні досягли або навіть перевищують цей цільовий показник - США, Велика Британія, Греція, Польща і Латвія, Литва та Естонія.

"НАТО є і залишиться якорем європейської безпеки. Але також очевидно, що Європа повинна розширити свої власні додаткові можливості діяти", - сказала Крамп-Карренбауер.

"Це починається з оборонного бюджету. Нам потрібно (витрачати) 1,5% до 2024 року і 2% до 2031 року", - цитує виступ міністра її офіс. Таким чином міністр вперше публічно заявила про мету досягти цільового показника НАТО перед міжнародною аудиторією, хоча й із запізненням, підкреслює агентство.

Водночас Крамп-Карренбауер сказала, що Німеччина зробить це не тому, що "так закликають інші, а тому, що це відповідає інтересам нашої власної безпеки".

Німеччина є найбільшою економікою Європи і другою за величиною в Альянсі після США.

До приходу Крамп-Карренбауер на посаду міністра оборони у фіскальних планах Німеччини витрати на оборону планувалось трохи знизити до 1,24% в 2023 році, але міністр сказала, що вона сповнена рішучості збільшити витрати.